Россия атакует Украину ударными беспилотниками: карта тревог

Украину в ночь на 21 февраля атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Об этом информируют воздушные силы.

Несколько групп БПЛА из Полтавщины двигаются – в направлении Киевской/Черкасской областей!

Беспилотники Киевской области — курс на Житомирскую область!

Беспилотники в районе Днепра.

Новые группы беспилотников – через Харьковщину.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера, востока и юга.

Ранее сообщалось, что российские захватчики в ночь на 21 февраля атакуют Киев ударными беспилотниками.

Мы ранее информировали, что россияне вторую ночь подряд атакуют Одессу "Шахедами".

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