Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Россия атакует Украину ударными беспилотниками: карта тревог

Россия атакует Украину ударными беспилотниками: карта тревог

Враг атакует Украину ударными беспилотниками / Фото: alerts.in.ua

Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.

Украину в ночь на 21 февраля атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Об этом информируют воздушные силы.

  • Несколько групп БПЛА из Полтавщины двигаются – в направлении Киевской/Черкасской областей!
  • Беспилотники Киевской области — курс на Житомирскую область!
  • Беспилотники в районе Днепра.
  • Новые группы беспилотников – через Харьковщину.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера, востока и юга.

Ранее сообщалось, что российские захватчики в ночь на 21 февраля атакуют Киев ударными беспилотниками.

Мы ранее информировали, что россияне вторую ночь подряд атакуют Одессу "Шахедами".

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Следующая публикация