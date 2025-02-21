Россия атакует Украину ударными беспилотниками: карта тревог

Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.
Украину в ночь на 21 февраля атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
Об этом информируют воздушные силы.
- Несколько групп БПЛА из Полтавщины двигаются – в направлении Киевской/Черкасской областей!
- Беспилотники Киевской области — курс на Житомирскую область!
- Беспилотники в районе Днепра.
- Новые группы беспилотников – через Харьковщину.
В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера, востока и юга.
Ранее сообщалось, что российские захватчики в ночь на 21 февраля атакуют Киев ударными беспилотниками.
Мы ранее информировали, что россияне вторую ночь подряд атакуют Одессу "Шахедами".
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