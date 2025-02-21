Росія атакує Україну ударними безпілотниками: мапа тривог

Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.
Україну в ніч проти 21 лютого атакують ворожі безпілотники типу Shahed.
Про це інформують Повітряні сили.
- Кілька груп БпЛА із Полтавщини рухаються - в напрямку Київської/Черкаської областей!
- Безпілотники з Київщини - курс на Житомирську область!
- Безпілотники районі Дніпра.
- Нові групи безпілотників - через Харківщину.
У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі, сходу та півдня.
Раніше повідомлялося, що російські загарбники в ніч проти 21 лютого атакують Київ ударними безпілотниками.
Ми раніше інформували, що росіяни другу ніч поспіль атакують Одесу "Шахедами".
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