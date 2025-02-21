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Росія атакує Україну ударними безпілотниками: мапа тривог

Росія атакує Україну ударними безпілотниками: мапа тривог

Ворог атакує Україну ударними безпілотниками / Фото: alerts.in.ua

Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.

Україну в ніч проти 21 лютого атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Про це інформують Повітряні сили.

  • Кілька груп БпЛА із Полтавщини рухаються - в напрямку Київської/Черкаської областей!
  • Безпілотники з Київщини - курс на Житомирську область! 
  • Безпілотники районі Дніпра.
  • Нові групи безпілотників - через Харківщину.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі, сходу та півдня.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники в ніч проти 21 лютого атакують Київ ударними безпілотниками.

Ми раніше інформували, що росіяни другу ніч поспіль атакують Одесу "Шахедами".

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