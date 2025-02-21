Росія атакує Україну ударними безпілотниками: мапа тривог

Україну в ніч проти 21 лютого атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Про це інформують Повітряні сили.

Кілька груп БпЛА із Полтавщини рухаються - в напрямку Київської/Черкаської областей!

Безпілотники з Київщини - курс на Житомирську область!

Безпілотники районі Дніпра.

Нові групи безпілотників - через Харківщину.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі, сходу та півдня.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники в ніч проти 21 лютого атакують Київ ударними безпілотниками.

Ми раніше інформували, що росіяни другу ніч поспіль атакують Одесу "Шахедами".

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.