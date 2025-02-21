Астрологічний прогноз на 21 лютого

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день, який ідеально підходить для початку нових програм та проєктів, тому, незважаючи на фінал робочого тижня, не варто зволікати – треба починати роботу.

Символ дня: крокодил.

Стихія дня: Земля.

Щасливе число дня: 5.

Щасливий колір: помаранчевий, коричневий.

Щасливе каміння дня: чорний нефрит, топаз, крокодиліт.

За яку частину тіла відповідає: жіночі репродуктивні органи.

Хвороби дня: хвороби, що розпочалися цього дня, пов'язані з ослабленням імунітету, який необхідно посилити, хоча б пропивши курс вітамінів.

Харчування дня: необхідно виключити з раціону м'ясо та рибу.

Стрижка дня: робити стрижку – як і інші маніпуляції з волоссям – небажано.

Магія та містика дня: можна коригувати лінію долі, вносячи корективи до свого гороскопу.

Сни дня: сни нинішнього дня часто бувають віщими, тому не варто їх ігнорувати.

Табу дня: небажано спілкуватися із незнайомими людьми – вони можуть бути небезпечними.

Цитата дня: «Тільки мистецтво і наука підносять людей до божества» (Людвіг ван Бетховен).

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