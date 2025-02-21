Росія вночі атакувала Одещину балістикою

В ніч проти 21 лютого російські загарбники атакували Одещину балістичним озброєнням.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.

У повідомленні вказується, що ворог застосував кілька балістичних ракет для обстрілу Затоки, що на Одещині.

Моніторингові канали повідомили про вибухи у Затоці о 04:30.

Раніше повідомлялося, що у Харкові в ніч проти 21 лютого місцеві жителі чули звук вибуху, який, ймовірно, пролунав за межами міста.

Ми раніше інформували, що російські загарбники в ніч проти 21 лютого атакують Київ ударними безпілотниками.

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