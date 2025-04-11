Раптова відставка пані посла США в Україні: в FT назвали причини

Пані посол США в Україні Бріджит Брінк / © Associated Press

Реклама

Пані посол США в Україні Бріджит Брінк пішла у відставку через зростальні політичні розбіжності з адміністрацією президента Дональда Трампа. На дипломатку чинився дедалі більший тиск з боку високопосадовців адміністрації, які ставили під сумнів її готовність підтримувати нову стратегію Білого дому щодо України.

Про це повідомляє Financial Times із посиланням на людей, знайомих з її рішенням.

У цьому контексті зазначається, що політика Трампа щодо України суттєво відрізняється від курсу адміністрації його попередника Джо Байдена. Вона надавала Києву військову та фінансову допомогу на мільярди доларів, запроваджувала санкції проти Росії.

Реклама

Щодо Брінк, то західні дипломати в Києві охарактеризували її як важливу захисницю України як публічно, так і приватно від перших тижнів повномасштабної війни. Один із дипломатів описав пані посла як «сильну особистість» і «серйозного дипломата». Цей співрозмовник видання додав, що тиск з боку адміністрацій і Трампа, і Зеленського негативно позначився на Брінк.

Своєю чергою українські посадовці вважали пані посла надто критичною до них, особливо щодо зусиль Києва у боротьбі з корупцією.

Чиновники вказали на помітні зміни у меседжах Брінк протягом останнього часу. На їхню думку, ці посили стали ближчими до позиції Трампа і дедалі критичнішими щодо України.

FT проаналізувало дописи Брінк у соцмережі X. Були помітні суттєві зміни в її риториці після інавгурації нового президента США 20 січня. За 75 днів до вступу Трампа на посаду пані посол 53 рази критично висловлювалася про Росію та війну в Україні.А протягом 75 днів після цього дипломатка опублікувала лише п’ять дописів зі згадками про РФ. У жодному з них Брінк не покладала на Москву провину за воєнні дії.

Нагадаємо, 10 квітня у Державному департаменті США повідомили, що Брінк йде у відставку з посади посла в Україні за власним бажанням. Цю посаду дипломатка обіймала три роки.