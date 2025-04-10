Що гальмує "коаліцію охочих" для підтримки України: джерела Bloomberg

Війська країн-членів НАТО / © Associated Press

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Ініційована Великою Британією та Францією «коаліція охочих» забезпечити підтримку України після потенційного припинення вогню ризикує зупинитись. Причина –відсутність чітких гарантій безпеки з боку США.

Про це пише Bloomberg із посиланням на обізнані в ситуації джерела.

Міністри оборони країн-учасниць «коаліція охочих» зберуться 10 квітня на зустрічі НАТО. Зустріч відбудеться на тлі дискусій між Британією та Францією про те, чи потребує миротворча місія, що формується з добровольців, американського «страхування». Британський прем’єр Кір Стармер наголосив, що така місія буде життєздатною лише за наявності гарантій безпеки від США.

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США відмовляються надавати гарантії безпеки

У статті зазначається, що європейські лідери намагаються отримати вагому роль у мирних перемовинах під американським проводом щодо завершення війни Росії проти України. Британія та Франція намагаються переконати президента США Дональда Трампа надати авіаційну підтримку, спостереження на кордонах та розвіддані замість безпосереднього розміщення військ. Але Трамп відмовляється надавати такі зобов’язання відтоді, коли план вперше обговорили два місяці тому.

Британські чиновники наполягають на критично важливій участі США у коаліції. Йдеться про групу союзників з ЄС, НАТО та поза Альянсом, згодних підтримати Україну на тлі ймовірного зменшення залученості США. За словами Стармера, гарантії безпеки з американського боку є «єдиним способом» стримати Росію від нової агресії проти України.

За інформацією джерел, близько 15 країн підтвердили готовність відправити свої сили для участі в місії. НАТО на цьому етапі не бере безпосередньої участі. Водночас Канада та Австралія запропонували надати війська для спільної роботи з європейськими підрозділами.

Попередній план щодо миротворчої місії

Генерали французької та британської армій представлять міністрам оборони результати своєї нещодавньої поїздки до України, під час якої вони частково оцінювали потреби Києва. Генерали запропонують варіанти щодо конкретного планування участі коаліції. Формат майбутньої місії досі перебуває на стадії обговорення.

За попереднім планом, миротворчі сили можуть бути введені лише після укладання мирної угоди. Головну лінію стримування становитиме повністю озброєна українська армія, а європейські війська забезпечуватимуть охорону важливих об’єктів інфраструктури, великих портів та міст, віддалених від лінії фронту. Західні чиновники наголошують, що ключовий елемент плану — сильні ЗСУ у післявоєнний період.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський анонсував, що під час зустрічі «коаліції охочих» 10 квітня сторони обговорюватимуть розміщення військового контингенту в Україні.