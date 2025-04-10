Якою Україна бачить миротворчу місію: інсайд від Politico

Миротворці для України

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Україна опрацьовує формат можливої миротворчої місії. Це розглядається як спосіб запобігти новій агресії з боку Росії після досягнення домовленостей. Особливо це важливо, зважаючи на заблокований вступ до НАТО.

Про це пише американське видання Politico.

Для цього Київ виступає за присутність іноземних військ на своїй території, включаючи сухопутні, морські сили та засоби протиповітряної оборони.

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На зустрічі в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі міністри оборони Франції та Великої Британії обговорили ініціативу з представниками «коаліції охочих» — групи країн Європи, Канади та Австралії. США поки не беруть участі.

«Ми обговорюємо присутність іноземних військ на суші, в небі та на морі. Протиповітряну оборону, а також інші делікатні стратегічні питання… Є деякі чутливі географічні точки, де ми хотіли б мати резерв», — уточнив Зеленський.

Також він наголосив на важливості мандату, інфраструктури та конкретних термінів. Президент додав, що хоче чіткого розуміння того, «на якому етапі переговорів ми можемо реально розраховувати на контингент».

Павло Паліса, заступник голови Офісу президента, зазначив, що до коаліції можуть увійти до десятка країн, включаючи Балтійські та Північні держави. Співпраця передбачається на основі двосторонніх угод.

«Питання лише в тому, в якому форматі це буде реалізовано. Тому зараз тривають дискусії: є наше базове бачення, а є бачення наших партнерів, виходячи з їх можливостей. Після узгодження всіх деталей ми зможемо переходити до більш предметної розмови», — уточнив Паліса.

Головна перешкода — відсутність гарантій від США. Багато країн не готові діяти без американської підтримки, що включає логістику, розвідку й авіаційне прикриття.

Росія, у свою чергу, заявляє, що розміщення військ без мандату ООН є неприйнятним. Попри це, Україна наполягає, що має власне бачення розгортання таких сил, які виступатимуть гарантами безпеки. Ці сили мають забезпечити не лише фізичну присутність, а й повноцінну оборонну інфраструктуру.

«Якщо французька бригада заходить на певну ділянку… їй все одно доведеться забезпечити повітряне прикриття», — пояснив Паліса.

Це включає ППО, РЕБ, авіаційну підтримку, захист флоту та налагоджену логістику.

Нагадаємо, що Франція та Британія представили план розміщення миротворців в Україні.

Раніше на Мюнхенській конференції Володимир Зеленський заявив, що мапа розміщення військового контингенту в Україні вже готова. Президент уточнив, що вона непублічна.