Підмосков’я атакували безпілотники (відео)

Атака безпілотниками на Росію / © ТСН.ua

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Московську область у ніч проти 10 квітня атакували безпілотники. Тамтешні жителі чули гучні вибухи та зняли відео.

Про це повідомляють російські телеграм-канали.

Жителі Підмосков’я чули сильний вибух у Наро-Фомінську о 22:30. Є інформація про начебто збиття одного безпілотника. Від гучного звуку в деяких районах міста спрацювала сигналізація і затремтіли шибки у віконних рамах.

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Водночас у московському аеропорту «Внуково» був запроваджений план «Килим». Аеропорт тимчасово призупинив приймання та відправлення рейсів.

Міноборони Росії стверджує, що сили протиповітряної оборони вночі знищили 42 безпілотники над територіями Брянської, Калузької, Курської, Бєлгородської, Орловської, Московської областей та окупованого Криму.

Дата публікації 08:17, 10.04.25 Кількість переглядів 47 Московську область атакували безпілотники

Нагадаємо, у ніч проти 9 квітня у небі над Саратовською областю і Краснодарським краєм РФ з’явилися безпілотники, які атакували російські військові аеродроми. Ймовірною основною ціллю атаки було летовище в Моздоку, вважає військовий експерт Роман Світан.