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Подмосковье атаковали беспилотники (видео)
Жители Подмосковья сообщают о громких взрывах, а во «Внуково» остановили авиадвижение. Видео с места событий уже появилось в Сети.
Московскую область в ночь на 10 апреля атаковали беспилотники. Местные жители слышали громкие взрывы и сняли видео.
Об этом сообщают российские телеграм-каналы.
Жители Подмосковья слышали сильный взрыв в Наро-Фоминске в 22:30. Есть информация о якобы сбитии одного беспилотника. От громкого звука в некоторых районах города сработала сигнализация и задрожали стекла в оконных рамах.
В то же время в московском аэропорту «Внуково» был введен план «Ковер». Аэропорт временно приостановил прием и отправку рейсов.
Минобороны России утверждает, что силы противовоздушной обороны ночью уничтожили 42 беспилотника над территориями Брянской, Калужской, Курской, Белгородской, Орловской, Московской областей и оккупированного Крыма.
Напомним, в ночь на 9 апреля в небе над Саратовской областью и Краснодарским краем РФ появились беспилотники, атаковавшие российские военные аэродромы. Вероятной основной целью атаки был аэродром в Моздоке, считает военный эксперт Роман Свитан.