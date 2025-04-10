Подмосковье атаковали беспилотники (видео)

Атака беспилотниками на Россию / © ТСН.ua

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Московскую область в ночь на 10 апреля атаковали беспилотники. Местные жители слышали громкие взрывы и сняли видео.

Об этом сообщают российские телеграм-каналы.

Жители Подмосковья слышали сильный взрыв в Наро-Фоминске в 22:30. Есть информация о якобы сбитии одного беспилотника. От громкого звука в некоторых районах города сработала сигнализация и задрожали стекла в оконных рамах.

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В то же время в московском аэропорту «Внуково» был введен план «Ковер». Аэропорт временно приостановил прием и отправку рейсов.

Минобороны России утверждает, что силы противовоздушной обороны ночью уничтожили 42 беспилотника над территориями Брянской, Калужской, Курской, Белгородской, Орловской, Московской областей и оккупированного Крыма.

Дата публикации 08:17, 10.04.25 Количество просмотров 46 Московскую область атаковали беспилотники

Напомним, в ночь на 9 апреля в небе над Саратовской областью и Краснодарским краем РФ появились беспилотники, атаковавшие российские военные аэродромы. Вероятной основной целью атаки был аэродром в Моздоке, считает военный эксперт Роман Свитан.