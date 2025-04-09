Какому знаку Зодиака повезет 10 апреля

Дева / © Credits

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Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня — 10 апреля?

День, когда можно начать жизнь с чистого листа, избавившись при этом от груза старых проблем. К такому результату приведет встреча с прошлым, которая — хотим мы того или нет — обычно происходит в этот лунный день. Если правильно понять намеки высших сил и е из них верные выводы, уже в начале следующей недели удастся исправить былые ошибки и начать действовать, не совершая новые. Особенно важно соблюсти все вышеназванные ритуалы в отношениях с близкими людьми, отношения с которыми в последнее время оставляют желать лучшего.

Дева

Девы сегодня могут стать обладателями вполне приличной суммы денег, которая, хоть они и заслужили ее упорным трудом, стает для них приятной неожиданностью. Самое главное — грамотно распорядится полученными средствами, не транжиря их на мелочи, без которых вполне можно обойтись. А вот серьезные и дорогостоящие покупки делать не только можно, но и нужно, они окажутся дачными во всех отношениях.

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