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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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Потери России: Генштаб обновил данные по состоянию на 10 апреля

Уничтожено много вражеской техники.

Автор публикации
Елена Капник Елена Капник
Потери РФ.

На 10 апреля уничтожено 929 тыс. солдат РФ. / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

По состоянию на утро 10 апреля ВСУ уничтожили 929 тысяч солдат армии Российской Федерации . За минувшие сутки ликвидировано еще 14 200 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

  • личного состава – около 929 000 (+1420) человек,

  • танков ‒ 10579 (+3) ед,

  • боевых бронированных машин ‒ 22033 (+12) ед,

  • артиллерийских систем – 25982 (+70) ед,

  • РСЗО – 1359 (+0) ед,

  • средства ПВО ‒ 1127 (+0) ед,

  • самолетов – 370 (+0) ед,

  • вертолетов – 335 (+0) ед,

  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 32078 (+105),

  • крылатые ракеты ‒ 3145 (+0),

  • корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,

  • подлодки - 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн – 43514 (+169) ед,

  • специальная техника – 3796 (+4).

Напомним, офицер Вооруженных Сил Украины Сергей Цехоцкий назвал "самое горячее" направление, где оккупанты больше всего понесут потери. Больше всего боеприкосновений фиксируют на Покровском направлении.

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