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Потери России: Генштаб обновил данные по состоянию на 10 апреля
Уничтожено много вражеской техники.
По состоянию на утро 10 апреля ВСУ уничтожили 929 тысяч солдат армии Российской Федерации . За минувшие сутки ликвидировано еще 14 200 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери армии РФ:
личного состава – около 929 000 (+1420) человек,
танков ‒ 10579 (+3) ед,
боевых бронированных машин ‒ 22033 (+12) ед,
артиллерийских систем – 25982 (+70) ед,
РСЗО – 1359 (+0) ед,
средства ПВО ‒ 1127 (+0) ед,
самолетов – 370 (+0) ед,
вертолетов – 335 (+0) ед,
БпЛА оперативно-тактического уровня – 32078 (+105),
крылатые ракеты ‒ 3145 (+0),
корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
подлодки - 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн – 43514 (+169) ед,
специальная техника – 3796 (+4).
Напомним, офицер Вооруженных Сил Украины Сергей Цехоцкий назвал "самое горячее" направление, где оккупанты больше всего понесут потери. Больше всего боеприкосновений фиксируют на Покровском направлении.