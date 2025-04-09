В городе в Донецкой области обострились бои: чем его потеря обернется для фронта

Торецк. / © Getty Images

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Ситуация вокруг города Торецка в Донецкой области ухудшается. Если оккупационные войска РФ примут его под свой контроль, то "откроют" уже Константиновское направление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на военного эксперта Владислава Селезнева.

За последнюю неделю ситуация в Торецке, битва за который длится уже девять месяцев, начала обостряться. Российская армия оттеснила Силы обороны из центральной части города в окрестности и усилила давление на окрестные населенные пункты.

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По словам бывшего пресс-секретаря Генштаба ВСУ Владислава Селезнева, потеря контроля над Торецком означает серьезное ухудшение ситуации в районе Временного Яра. Тогда войска страны-агрессорки могут сформировать удобный плацдарм для атаки в направлении Константиновки.

"Константиновка - это составляющая большой городской агломерации "Славянск-Краматорск-Дружковка и Константиновка". Можем иметь в ближайшей перспективе Константиновское направление и там будем бои. Потому что враг будет сосредоточивать свои усилия во время весенне-летней кампании именно на этой городской".

Напомним, аналитики ISW отмечают, что Кремль решительно настроен взять город Покровск в Донецкой области. Российские войска активизировали наступательные операции на Покровском направлении в середине марта 2025 г. для окружения Покровска и захвата Покровска и Мирнограда.

Дата публикации 21:12, 04.04.25 Количество просмотров 223 Вживую из Покровска: россияне затаились в... ямах! Настоящий ад в Донецкой области!