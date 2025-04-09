Россияне наступают с севера: удается ли оккупантам закрепиться в Сумской области

Военный РФ. / © Associated Press

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Российская армия начала наступление на севере. Оккупанты обвиняют малые диверсионные группы в Сумской области. Их цель – не закрепиться, а уничтожить логистику и выйти в тыл украинским силам.

Об этом рассказал военный эксперт Павел Нарожный в комментарии РБК. Украина.

В частности, в материале издания говорится, что оккупационные войска уже вошли в несколько населенных пунктов Сумской области - в Новенький и частично в Басовку. Их задача - продвинуться дальше в сторону Юнаковки и КПП "Суджа", чтобы выйти в тыл той группировке ВСУ, которая остается в Курской области и параллельно создать ту самую "санитарную зону" в своем пограничном районе.

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Однако эксперты утверждают, что в Юнаковку, Новенькое и Басовку оккупанты продвигаются малыми диверсионно-разведывательными группами – по 5-7 человек.

"Они зашли к Новенькому, оно полностью разбомблено, там не за что зацепиться. Но зашли ДРГ, по 5-7 человек, микроскопические. Их задача - запускать дроны, отслеживать передвижение войск. Их задача - нанести максимальный ущерб логистике, которая ведется по несколько шагов. эксперт.

Как сообщалось, РФ пытается прорвать границу . Аналитики проекта DeepState заявляют, что в Сумской области увеличилась "серая" зона.

Дата публикации 08:48, 09.04.25 Количество просмотров 7 Воины ГУР разбили оккупантов в Запорожском направлении