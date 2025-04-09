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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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У місті на Донеччині загострилися бої: чим його втрата обернеться для фронту

Битва за Торецьк триває вже дев’ять місяців.

Автор публікації
Олена Капнік Олена Капнік
Торецьк.

Торецьк. / © Getty Images

Ситуація навколо міста Торецьк у Донецькій області погіршується. Якщо окупаційні війська РФ візьмуть його під свій контроль, то "відкриють" вже Костянтинівський напрямок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на військового експерта Владислава Селезньова.

Протягом останнього тижня ситуація у Торецьку, битва за який триває вже дев’ять місяців, почала загострюватись. Російська армія відтіснила Сили оборони з центральної частини міста до околиць і посилила тиск на навколишні населені пункти.

За словами колишнього речника Генштабу ЗСУ Владислава Селезньова, втрата контролю над Торецьком означає серйозне погіршення ситуації в районі Часового Яру. Тоді війська країни-агресорки можуть сформувати зручний плацдарм для атаки в напрямку Костянтинівки.

"Костянтинівка - це складова великої міської агломерації "Слов'янськ-Краматорськ-Дружківка та Костянтинівка". Можемо мати в найближчій перспективі Костянтинівський напрямок і там матимемо бої. Тому що ворог буди зосереджувати свої зусилля під час весняно-літньої кампанії саме на цій міській агломерації", - прогнозує Селезньов.

Нагадаємо, аналітики ISW наголошують на тому, що Кремль рішуче налаштований взяти місто Покровськ у Донецькій області. Російські війська активізували наступальні операції на Покровському напрямку в середині березня 2025 року для оточення Покровська та захоплення Покровська і Мирнограда.

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