ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
449
Час на прочитання
1 хв

Втрати Росії: Генштаб оновив дані станом на 10 квітня

Знищено багато ворожої техніки.

Автор публікації
Олена Капнік Олена Капнік
Втрати РФ.

Станом на 10 квітня знищено 929 тис. солдатів РФ. / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Станом на ранок 10 квітня ЗСУ знищили 929 000 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 14200 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

  • особового складу ‒ близько 929 000 (+1420) осіб,

  • танків ‒ 10579 (+3) од,

  • бойових броньованих машин ‒ 22033 (+12) од,

  • артилерійських систем – 25982 (+70) од,

  • РСЗВ – 1359 (+0) од,

  • засоби ППО ‒ 1127 (+0) од,

  • літаків – 370 (+0) од,

  • гелікоптерів – 335 (+0) од,

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 32078 (+105),

  • крилаті ракети ‒ 3145 (+0),

  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

  • підводні човни - 1 (+0) од,

  • автомобільної техніки та автоцистерн– 43514 (+169) од,

  • спеціальна техніка ‒ 3796 (+4).

Нагадаємо, офіцер Збройних Сил України Сергій Цехоцький назвав "найгарячіший" напрямок, де окупанти найбільше зазнають втрат. Найбільше боєзіткнень фіксують на Покровському напрямку.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie