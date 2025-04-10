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- Війна
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Втрати Росії: Генштаб оновив дані станом на 10 квітня
Знищено багато ворожої техніки.
Станом на ранок 10 квітня ЗСУ знищили 929 000 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 14200 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати армії РФ:
особового складу ‒ близько 929 000 (+1420) осіб,
танків ‒ 10579 (+3) од,
бойових броньованих машин ‒ 22033 (+12) од,
артилерійських систем – 25982 (+70) од,
РСЗВ – 1359 (+0) од,
засоби ППО ‒ 1127 (+0) од,
літаків – 370 (+0) од,
гелікоптерів – 335 (+0) од,
БпЛА оперативно-тактичного рівня – 32078 (+105),
крилаті ракети ‒ 3145 (+0),
кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн– 43514 (+169) од,
спеціальна техніка ‒ 3796 (+4).
Нагадаємо, офіцер Збройних Сил України Сергій Цехоцький назвав "найгарячіший" напрямок, де окупанти найбільше зазнають втрат. Найбільше боєзіткнень фіксують на Покровському напрямку.