Магнітна буря 10 квітня: яка її потужність

Магнітна буря.

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У четвер, 10 квітня, очікується сонячна активність з К-індексом 4. Це жовтий рівень, що відповідає середнім магнітним бурям.

Про це повідомляє meteoagent.

Зауважимо, що від 2 квітня магнітні бурі були потужними. Фахівці фіксували червоний рівень. Це - сильна магнітна буря.

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Втім, зазначимо, що цей прогноз попередній. Тому вже до кінця доби прогноз може змінитися - як посилитися, так і зменшитися.

Магнітні бурі 10 квітня. Фото: meteoagent.

Магнітні бурі впливають на атмосферний тиск, через це деякі люди можуть відчувати головний біль, втому та стрес. Незважаючи на те, що вона трохи стихла сьогодні, але може залишатися відчутною та впливати на самопочуття людей.