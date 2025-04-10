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- Укрaїнa
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В Україні оголошено повітряну тривогу: що відомо
У низці регіонів лунають сирени.
Зранку четверга, 10 квітня, в Україні оголошено повітряну тривогу. “Почервоніли” Київ, а аткож низка областей на півночі, в центрі, на сході та півдні.
Про це стало відомо з мапи тривог.
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Пройдіть до укриттів і перебувайте там до оголошення про закінчення тривоги. Також не забувайте про правило "двох стін". Не ігноруйте сигналів повітряної тривоги.