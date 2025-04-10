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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
847
Час на прочитання
1 хв

В Україні оголошено повітряну тривогу: що відомо

У низці регіонів лунають сирени.

Автор публікації
Олена Капнік Олена Капнік
Повітряна тривога.

Повітряна тривога. / © ТСН.ua

Зранку четверга, 10 квітня, в Україні оголошено повітряну тривогу. “Почервоніли” Київ, а аткож низка областей на півночі, в центрі, на сході та півдні.

Про це стало відомо з мапи тривог.

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Мапа повітряних тривог станом на 07:07 10 квітня.

Мапа повітряних тривог станом на 07:07 10 квітня.

Пройдіть до укриттів і перебувайте там до оголошення про закінчення тривоги. Також не забувайте про правило "двох стін". Не ігноруйте сигналів повітряної тривоги. 

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