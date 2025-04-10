В Україні оголошено повітряну тривогу: що відомо

Повітряна тривога. / © ТСН.ua

Реклама

Зранку четверга, 10 квітня, в Україні оголошено повітряну тривогу. “Почервоніли” Київ, а аткож низка областей на півночі, в центрі, на сході та півдні.

Про це стало відомо з мапи тривог.

“Увага! Загроза застосування балістичного озброєння зі сходу”, - повідомили ПС ЗСУ

Реклама

Мапа повітряних тривог станом на 07:07 10 квітня.

Пройдіть до укриттів і перебувайте там до оголошення про закінчення тривоги. Також не забувайте про правило "двох стін". Не ігноруйте сигналів повітряної тривоги.