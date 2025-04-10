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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
25
Час на прочитання
1 хв

Вночі росіяни вдарили безпілотниками: скільки дронів збила ППО

Автор публікації
Олена Капнік Олена Капнік
Безпілотник.

Безпілотник. / © ТСН.ua

Вночі проти 10 квітня російські війська атакували 145-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Сили ППО знищили 85 дронів.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

“Станом на 09:00 підтверджено збиття 85 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, півдні, сході та в центрі країни”, - поінформували військові.

Внаслідок російської атаки постраждали Донеччина, Харківщина, Київщина, Хмельниччина, Полтавщина та Миколаївщина. Крім того, 49 безпілотників-імітаторів локаційно втрачено.

Вночі окупанти атакували із напрямків Курська, Орла, Міллерово, Приморсько-Ахтарська і Чаудии.

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Дата публікації
Кількість переглядів
25
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