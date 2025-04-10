- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 25
- Час на прочитання
- 1 хв
Вночі росіяни вдарили безпілотниками: скільки дронів збила ППО
Вночі проти 10 квітня російські війська атакували 145-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Сили ППО знищили 85 дронів.
Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.
“Станом на 09:00 підтверджено збиття 85 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, півдні, сході та в центрі країни”, - поінформували військові.
Внаслідок російської атаки постраждали Донеччина, Харківщина, Київщина, Хмельниччина, Полтавщина та Миколаївщина. Крім того, 49 безпілотників-імітаторів локаційно втрачено.
Вночі окупанти атакували із напрямків Курська, Орла, Міллерово, Приморсько-Ахтарська і Чаудии.