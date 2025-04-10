Ночью россияне ударили беспилотниками: сколько дронов сбила ПВО

Беспилотник. / © ТСН.ua

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Ночью на 10 апреля российские войска атаковали 145 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. Силы ПВО уничтожили 85 дронов.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

"По состоянию на 09:00 подтверждены убытки 85 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере, юге, востоке и в центре страны", - проинформировали военные.

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В результате российской атаки пострадали Донетчина, Харьковщина, Киевщина, Хмельнитчина, Полтавщина и Николаевщина. Кроме того, 49 беспилотников-имитаторов локационно потеряно.

Ночью оккупанты атаковали по направлениям Курска, Орла, Миллерово, Приморско-Ахтарска и Чауды.

Напомним, утром 10 апреля в Украине объявлена воздушная тревога. Покраснели Киев, а также ряд областей на севере, в центре, на востоке и юге.

Дата публикации 08:17, 10.04.25 Количество просмотров 53 Московскую область атаковали беспилотники