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- Украина
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Ночью россияне ударили беспилотниками: сколько дронов сбила ПВО
Силы ПВО работали в нескольких областях.
Ночью на 10 апреля российские войска атаковали 145 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. Силы ПВО уничтожили 85 дронов.
Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.
"По состоянию на 09:00 подтверждены убытки 85 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере, юге, востоке и в центре страны", - проинформировали военные.
В результате российской атаки пострадали Донетчина, Харьковщина, Киевщина, Хмельнитчина, Полтавщина и Николаевщина. Кроме того, 49 беспилотников-имитаторов локационно потеряно.
Ночью оккупанты атаковали по направлениям Курска, Орла, Миллерово, Приморско-Ахтарска и Чауды.
Напомним, утром 10 апреля в Украине объявлена воздушная тревога. Покраснели Киев, а также ряд областей на севере, в центре, на востоке и юге.