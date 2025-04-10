Best Western Plus Market Square у Львові підуправлінням Maestro Hotel Management

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Maestro Hotel Management — фахівці з готельного бізнесу преміумкласу

Maestro Hotel Management — провідна керуюча компанія, що працює з об'єктами категорії 4–5 зірок та ресторанами преміум-рівня. Її портфель охоплює:

14 готелів і 4 ресторани

Географія : Одеса, Київ, Львів, Буковель

8 років досвіду на ринку

$175,6 млн — загальна вартість активів у керуванні

500+ співробітників у команді

Передача управління львівським готелем міжнародної мережі до рук українських професіоналів стала важливим етапом для готельного ринку країни.

Готель у серці Львова з міжнародною історією

Best Western Plus Market Square відкрився у вересні 2022 року, на Площі Ринок — у самому центрі історичного Львова. Первинно створений для іноземного туриста, готель мав змінити орієнтир на внутрішній ринок після початку повномасштабної війни.

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Компанія Maestro Hotel Management оперативно адаптувала концепцію під українські реалії, зробивши фокус на B2B-сегмент, внутрішній туризм і корпоративних гостей.

Best Western: один із найвідоміших готельних брендів у світі

Мережа Best Western Hotels & Resorts заснована у США після Другої світової війни. Сьогодні вона об’єднує понад 4300 готелів у більш ніж 110 країнах світу, серед яких:

Best Western (3 зірки)

Best Western Plus (4 зірки)

Best Western Premier (5 зірок)

Львівський готель відповідає стандарту Best Western Plus — це сервіс міжнародного рівня, комфорт і технологічні рішення, перевірені мільйонами гостей по всьому світу.

Український менеджмент — міжнародна якість

Усі співробітники готелю пройшли навчання за міжнародними стандартами Best Western. Це дозволяє впроваджувати кращі світові практики в обслуговуванні, зберігаючи локальний підхід і розуміння українського гостя.

Best Western Plus Market Square сьогодні — це приклад того, як глобальна концепція може ефективно працювати в умовах українського ринку, коли за справу береться досвідчена команда.

Maestro Hotel Management продовжує розвивати свій портфель, впевнено інтегруючи міжнародні стандарти в український готельний бізнес.