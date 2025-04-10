Чи може війна в Україні тривати завжди: Жданов шокував прогнозом

Олег Жданов / © ТСН

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В України, крім закінчення війни військовим шляхом, іншого сценарію немає. Якщо ми підемо дипломатичним сценарієм — це буде просто заморожена чи відкладена війна, повторення Мінських домовленостей.

Таку думку в коментарі сайту ТСН.ua висловив військовий експерт Олег Жданов. За його словами, Росія може залишити нас у спокої в двох випадках: якщо ми її розіб’ємо на полі бою, або якщо Росія розвалиться як держава.

«Другий варіант дуже малоймовірний на сьогодні. Ніхто в світі не хоче розвалу Російської Федерації, особливо Сполучені Штати. На початку вторгнення я казав, що США — це перша країна, яка буде стояти на сторожі, щоб не розвалилася Росія. Бо без ворога, без імовірного противника, немає сенсу існування супердержави. Постійно повинен бути якийсь ворог», — каже Олег Жданов.

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Водночас розгром Росії на полі бою, на його думку, цілком ймовірний. Однак лише за умови належної допомоги наших партнерів.

«Якщо вони дадуть нам зброю, ми це можемо зробити. Ми це могли зробити ще в 2022-му році. Але ми бачимо, як нам дають зброю. Сьогодні головне, щоб ми не програли. І таким чином війна перетворюється на війну на виснаження — хто кого переживе в цій війні», — каже експерт.

Коли закінчиться війна в Україні

Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов у своєму інтерв’ю дав прогноз, що війна в Україні може закінчитися в 2026-2027 роках. На думку Олега Жданова, це цілком імовірно при сьогоднішніх обсягах постачання озброєння.

«Поки Росія не залишиться без танків, без бронемашин, без всього. От коли вони залишаться з автоматами на полі бою, тоді ми можемо розраховувати на військову перемоги. Чим скоріше ми виснажимо російську армію, в плані матеріальних запасів, нелюдських, матеріальних, тим скоріше ми можемо розраховувати на якусь розв’язку в цій війні», — каже Олег Жданов.

За його словами, війна в Україні не може тривати нескінченно, і нас не варто порівнювати з Ізраїлем, там зовсім інша ситуація. Водночас, якщо брати самий песимістичний сценарій, коли прогноз Буданова про закінчення війни не справдиться, Україна зможе воювати з Росією максимум до 2042 року.

«По нашим ресурсам, якщо ми беремо самий такий жорсткий варіант — це тотальна мобілізація, то ми можемо воювати до 2042-го року. Це самий жорсткий варіант, коли стовідсоткова, тотальна мобілізація, постановка в стрій. Цей прогноз, знову ж таки, робила наша розвідка і озвучувала його ще в 2023-му році. Якщо часткова мобілізація — до 2033-35-го років ми можемо воювати. Мобілізація більш-менш цивілізована — до 2028-2030 року ми можемо воювати», — каже Олег Жданов.

Він пояснює, що надалі в Україні просто нікому буде воювати.

«Це самий поганий варіант — війна до останнього українця. Фактично вірогідність такого варіанта дорівнює нулю. Тому що сьогодні, як би там не було, залізо все одно перемагає м’ясо. І війна йде на виснаження економік. Не людей, а економік. На жаль, втрати не можна обійти на війні, але в основному йде війна економік. Якщо ми виб’ємо 70-80% артилерії у росіян, то у них почнуться кепські справи. Вони не зможуть забезпечувати вогневу підтримку сухопутним військам», — каже експерт.

Сьогодні українські військові вже розповідають, що російські танки дуже рідко використовуються на полі бою. Є напрямки, де по декілька місяців наші війська не бачать їх, каже Олег Жданов.

«Зараз на черзі артилерія, потім буде авіація. З ракетами яка проблема — вони збірну солянку змогли зібрати і запустили. Але дев’ять Ту-95 несли дев’ять ракет. Це вже це вже говорить про щось. Або літаки неспроможні підняти більше однієї ракети, або ракет не вистачає. І вони для того, щоб створити ілюзію масованого удару підняли аж дев’ять літаків і випустили дев’ять ракет. Так що у нас не самі погані перспективи в плані виснаження», — пояснює Олег Жданов.

Втім Україні потрібно переконати світ, що з нами потрібно ділитися зброєю, аби закінчити війну, каже експерт.

«Щоб вони дозріли, щоб вони дійшли самостійно до цього рішення, що треба поділитися зброєю. Так, у них склади поточного постачання вже майже виснажені. Але стратегічні запаси і наявність озброєння в лавах національних збройних сил достатньо для того, щоб поділитися з нами і дати нам можливість вести бойові дії в повному обсязі», — пояснює Олег Жданов.

За його словами, Україна вже щонайменше на середині шляху із виснаження Росії.

«Просто нас іноді дуже сильно зупиняють. Ми знову не б’ємо по нафтопереробній галузі. А якщо б ми регулярно по ній били, то вже б в Росії відрами паливо розливали, а не бочками. Водночас в Кремлі не дотримуються ніяких домовленостей», — каже Олег Жданов.

Раніше ми писали про те, що Генерал-лейтенант Сергій Наєв розповів, коли російські війська можуть посилити наступ на фронті, та чи вистачає ворогу техніки й особового складу.