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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
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2 хв

Де і коли Росія посилить наступ: Наєв описав ворожі плани

Росія готується до посилення наступу перед 9 травня. Сергій Наєв розповів про плани противника.

Автор публікації
Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Генерал-лейтенант Сергій Наєв

Генерал-лейтенант Сергій Наєв / © ТСН.ua

Генерал-лейтенант Сергій Наєв розповів, коли російські війська можуть посилити наступ на фронті, та чи вистачає ворогу техніки й особового складу.

Про це Наєв сказав у коментарі спеціальній кореспондентці ТСН Юлії Кирієнко.

Генерал-лейтенант описав наміри російської армії щодо наступу.

«Противник взагалі має наміри — де йому вдасться, там він і буде наступати. Тобто безпосередньо у тактичній групі таких напрямків дуже багато. На кожному напрямку діє відповідне угруповання військ противника, яке має завдання. Наближається 9 травня«, — звернув увагу Наєв.

Через це, зауважив він, з боку ворога вже збільшується активність.

«Кожного дня противник наступає. В нього є різні способи: ці піші групи, потім з використанням мотоциклетної техніки або простих легкових автомобілів, а також він вдається до бронетанкової техніки, коли конче необхідно підвезти багацько людей», — розповів командир тактичної групи «Вугледар».

Наєв також відповів на запитання про кількість військової техніки в окупантів на його напярмку.

«Ми, поступово знищуючи бронетанкову техніку, її зменшимо у ворога. Так, у кожній ворожій бригаді або полку є ця техніка. Її кількість невелика. Але для того, щоби зібрати колону до 20 броньованих бойових машин — на це вони спроможні. Щодо піхоти — постійно ворог здійснює накопичення, ідуть поставки особового складу, тому що рекрутинг у Російській Федерації працює. Приходить молоде поповнення, і вони постійно його кидають у бій», — розповів генерал-лейтенант.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: НАЄВ ПОПЕРЕДИВ: НАБЛИЖАЄТЬСЯ 9 ТРАВНЯ! ДАТА НАСТУПУ РОСІЯН і пекельна ПАСТКА біля Андріївки

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський підтвердив новий наступ росіян. Він повідомив, що ворог намагається просунутися вглиб, щоб повністю окупувати Донецьку та Луганську області, а також частини Херсонської та Запорізької областей. Загарбники також хочуть створити буферну зону у Харківській, Сумській та Чернігівській областях.

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