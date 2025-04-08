Наступ РФ вже розпочався: що кажуть військові

Запеклі бої на Сході України: російські війська зазнають величезних втрат, але не зупиняються / © Getty Images

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Весняно-літня наступальна кампанія Росії на Сході України вже розпочалася, і ворог платить величезну ціну за просування.

Про це повідомили військові експерти Владислав Селезньов та Назар Волошин у коментарі LIGA.net.

За словами Селезньова, наступ триває з жовтня 2023 року без повного припинення. Росіяни перегруповуються та беруть оперативні паузи, але тиск не зменшують.

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Найгарячіші точки фронту: Слов’янськ, Краматорськ, Дружківка, Костянтинівка, Часів Яр і Торецьк, Куп’янський і Лиманський напрямки.

За даними Волошина, у зоні відповідальності ОСУВ «Хортиця» втрати ворога досягають 146 солдатів на кожен квадратний кілометр.

Загалом за три місяці 2025 року російська армія втратила:

Січень — 35 431 солдат;

Лютий — 25 081 солдат;

Березень — 30 302 солдат.

Попри втрати, Кремль планує наростити чисельність армії, сформувавши 15 мотострілецьких дивізій до кінця року — це близько 150 000 військових.

Ситуація на півночі Харківщини теж напружена. РФ намагалася оточити Харків, але українські сили зірвали цей план. Також Селезньов зазначив, що Росія може отримати допомогу від КНДР, яка здатна передати військову техніку та навіть особовий склад.

Нагадаємо, за інформацією аналітиків DeepState, штурмові дії противника в кінці березня досягли максимальної інтенсивності протягом поточного року.