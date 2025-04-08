Наступление РФ уже началось: что говорят военные

Упорные бои на Востоке Украины: российские войска несут огромные потери, но не останавливаются / © Getty Images

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Весенне-летняя наступательная кампания России на Востоке уже началась, и враг платит огромную цену за продвижение.

Об этом сообщили военные эксперты Владислав Селезнев и Назар Волошин в комментарии LIGA.net.

По словам Селезнева, наступление продолжается с октября 2023 без полного прекращения. Россияне перегруппировываются и принимают оперативные паузы, но давление не уменьшают.

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Самые горячие точки фронта: Славянск, Краматорск, Дружковка, Константиновка, Часов Яр и Торецк, Купянское и Лиманское направления.

По данным Волошина, в зоне ответственности ОСУВ «Хортица» потери врага достигают 146 солдат на каждый квадратный километр.

За три месяца 2025 года российская армия потеряла:

Январь - 35 431 солдат;

Февраль - 25 081 солдат;

Март - 30 302 солдат.

Несмотря на потери, Кремль планирует нарастить численность армии, сформировав 15 мотострелковых дивизий к концу года — около 150 000 военных.

Ситуация на севере Харьковской области тоже напряженная. РФ пыталась оцепить Харьков, но украинские силы сорвали этот план. Также Селезнев отметил, что Россия может получить помощь от КНДР, способной передать военную технику и даже личный состав.

Напомним, по информации аналитиков DeepState, штурмовые действия противника в конце марта достигли максимальной интенсивности в течение текущего года.