Когда россияне штурмовали максимально интенсивно: график действий врага от DeepState

Штурмы противника в конце марта достигли максимальной интенсивности / © Associated Press

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Штурмовые действия противника в конце марта достигли максимальной интенсивности в течение текущего года.

Об этом свидетельствует график аналитиков DeepState.

Согласно данным ГШ ВСУ, враг в конце марта 2025-го был более активным, чем в начале года. Сейчас на карте появляются результаты таких действий — проседание на западном берегу реки Оскил, прорыв врага в Катериновку, проседание в районе Пантелеймоновки и Преображенки.

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График аналитиков DeepState

«На этом заметны успехи врага заканчиваются», — добавляют эксперты.

На графике синей линией отображается медиана за 5 дней, где можно увидеть тенденцию активности врага за 2025 год.

«Последние дни наблюдается спад активности, хотя она и остается высокой — среднесуточный показатель за 5 дней сейчас 160 атак. За апрель 49% атак приходится на Покровский и Лиманский отрезки фронта», — констатируют аналитики DeepState.

Напомним, ранее речь шла о том, что РФ пытается прорвать границу в Сумской области. Там увеличилась «серая» зона.

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