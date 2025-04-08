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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Коли росіяни штурмували максимально інтенсивно: графік дій ворога від DeepState

Наприкінці березня 2025-го ворог був активнішим, ніж на початку року.

Автор публікації
Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Коли росіяни штурмували максимально інтенсивно: графік дій ворога від DeepState

Штурми противника в кінці березня досягли максимальної інтенсивності / © Associated Press

Штурмові дії противника в кінці березня досягли максимальної інтенсивності протягом поточного року.

Про це свідчить графік аналітиків DeepState.

Згідно з даними ГШ ЗСУ, ворог наприкінці березня 2025-го був активнішим, ніж на початку року. Зараз на мапі з’являються результати таких дій — просідання на західному березі річки Оскіл, прорив ворога до Катеринівки, просідання в районі Пантелеймонівки та Преображенки.

Графік аналітиків DeepState

Графік аналітиків DeepState

«На цьому помітні успіхи ворога закінчуються», — додають експерти.

На графіку синьою лінією відображається медіана за 5 днів, на якій можна побачити тенденцію активності ворога за 2025 рік.

«Останні дні спостерігається спад активності, хоч вона і залишається високою — середньодобовий показник за 5 днів зараз 160 атак. За квітень 49% атак припадає на Покровський та Лиманський відтинки фронту», — констатують аналітики DeepState.

Нагадаємо, раніше йшлося про те, що РФ намагається прорвати кордон, на Сумщині. Там збільшилась "сіра" зона.

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