Первые пленные китайцы в плену ВСУ: Зеленский раскрыл детали

Президент Владимир Зеленский / © Офис президента Украины

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Президент Владимир Зеленский раскрыл детали взятия в плен китайских военных в Донецкой области.

Об этом глава государства рассказал на совместном брифинге с премьер-министром Бельгии.

Он сообщил, что ВСУ вступили в бой в Донецкой области (возле Тарасовки и Белогоровки) с шестью китайскими военными. Двое из них попали в плен. «Соответственно, есть документы, есть их паспорта, есть даже кредитные карты. Это граждане Китая», — сказал глава государства.

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«Я думаю, что это очень важный элемент и Соединенным Штатам нужно больше обратить внимание на происходящее», — добавил он.

Зеленский обратил внимание на принципиальную разницу между участием солдат КНДР и Китая в войне против Украины, отметив, что если северокорейцы находились в Курской области, то китайцы уже непосредственно на украинской территории.

«Это еще одна страна, военно поддерживающая вторжение России в Украину. Это еще один после Ирана и военных Северной Кореи. Но есть разница: северные корейцы на Курском направлении воевали против нас, китайцы воюют на территории Украины. Думаю, это важный момент, который нам нужно обсуждать с партнерами срочно. Мы — сильная страна, но мы не можем воевать одновременно со многими странами. Очень рассчитываем, что после этой ситуации американцы будут говорить больше с украинцами, а затем с „русскими“, — добавил президент.

Также он выразил надежду, что китайская сторона тоже отреагирует на это событие. Поэтому глава государства поручил министру иностранных дел Андрею Сибиге и министру обороны Рустему Умерову связаться с Китаем, чтобы получить пояснения.

Напомним, что ранее в СМИ писали, что китайские наемники воюют на стороне РФ и даже побеседовали с некоторыми. Однако в украинский плен китайцы попали впервые.