- Дата публикации
-
- Категория
- Деньги
- Количество просмотров
- 159
- Время на прочтение
- 1 мин
Курс валют на 9 апреля: сколько будут стоить доллар, евро и злотый
Американский доллар вырос в цене.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на среду, 9 апреля. Так, по сравнению с предыдущим днем стоимость доллара США выросла на 9 копеек и составляет 41,17 гривны.
Об этом идет речь на официальном сайте НБУ.
Курс доллара
1 доллар США - 41,17 (+9 коп.)
Курс евро
1 евро - 44,02 (-3 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый - 10,53 (+4 коп.)
Напомним, курс валют продолжает преподносить сюрпризы, но в этот раз приятные — после непродолжительного роста американская валюта снова подешевела. Некоторые аналитики считают, что здесь есть вклад и рядовых украинцев, потому что в последнее время население меньше доверяет доллару, спрос на него снижается.