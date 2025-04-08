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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
Количество просмотров
159
Время на прочтение
1 мин

Курс валют на 9 апреля: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Американский доллар вырос в цене.

Автор публикации
Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Курс валют

Курс валют / © ТСН.ua

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на среду, 9 апреля. Так, по сравнению с предыдущим днем стоимость доллара США выросла на 9 копеек и составляет 41,17 гривны.

Об этом идет речь на официальном сайте НБУ.

Курс доллара

  • 1 доллар США - 41,17 (+9 коп.)

Курс евро

  • 1 евро - 44,02 (-3 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый - 10,53 (+4 коп.)

Напомним, курс валют продолжает преподносить сюрпризы, но в этот раз приятные — после непродолжительного роста американская валюта снова подешевела. Некоторые аналитики считают, что здесь есть вклад и рядовых украинцев, потому что в последнее время население меньше доверяет доллару, спрос на него снижается.

Дата публикации
Количество просмотров
159
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