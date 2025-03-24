Курс валют в Украине: доллар преподнес очередной сюрприз – чего ждать дальше

Курс валют продолжает преподносить сюрпризы, но в этот раз приятные – после непродолжительного роста американская валюта снова подешевела. Некоторые аналитики считают, что здесь есть вклад и рядовых украинцев, потому что в последнее время население меньше доверяет доллару, спрос на него снижается.

Стоит ли так делать, что ожидает рынок на текущей неделе, что выгоднее – доллар, евро или есть другие варианты, читайте в еженедельном аналитическом проекте ТСН.ua.

Вы также узнаете:

что происходит на наличном рынке валюты;

чего ожидать от курса в неделю с 24 по 30 марта;

продавать или покупать наличную валюту.

Наши эксперты: эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, глава Секретариата Совета предпринимателей при Кабмине экономист Андрей Забловский и финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин.

Что происходит на рынке валют

По информации специализированных сайтов finance.ua и minfin.com.ua, курс наличного доллара с 17 по 23 марта менялся незначительно, колебания находились в пределах 10 копеек. В продаже – от 41,72 до 41,80 грн/доллар, в покупке – от 41,15 до 41,25 грн/доллар. На воскресенье, 23 марта, курс был соответственно 41,73 (+1 коп. в неделю) и 41,20 (+5 коп. в неделю).

Самая высокая цена продажи доллара была 41,95 грн (-5 коп. за неделю), самая низкая – 41,55 грн/доллар (-4 коп.). Максимальный курс покупки составил 41,48 грн (+3 коп.).

Наличный евро тоже то дорожал, то дешевел, однако колебания курса были вдвое больше, чем у доллара – более 20 коп. Максимально дорогой евровалюта была во вторник, 18 марта: 45,60 грн/евро в продаже, 44,90 в покупке. Самый же низкий курс был в пятницу, 21 марта: соответственно 45,39 и 44,69 грн/евро. За прошлую неделю евровалюта подешевела на 4 коп. в продаже и на 6 коп. в покупке: на воскресенье 23 марта было 45,40 и 44,70 грн/евро.

Самая высокая цена продажи евро была 45,70 грн (-5 коп. в неделю), самая низкая – 45,15 грн/евро (0 коп.). Максимальный курс покупки составил 45,12 грн. (+12 коп.).

На нелегальном рынке, по данным сервиса "миняйло" (miniaylo) сайта finance.ua, где публикуются заявки на куплю-продажу наличной валюты между физлицами, курс доллара был нестабильным. С понедельника по среду (17-19 марта) он рос, в четверг обвалился, в пятницу, 21 марта, снова пошел вверх. Максимум продаж был 19 марта – 41,58 грн/доллар, минимум – 20-го – 41,50. Самый высокий курс покупки – 41,45 грн/доллар (19 марта), самый низкий – 41,42 (20 марта).

Курс евро у нелегалов тоже колебался. В продаже он за неделю сменился от 45,25 до 45,66 грн/евро, а на воскресенье, 23 марта, снизился до 45,30 (+5 коп. за неделю). В покупке вырос от провальных 44,18 грн/евро на воскресенье, 16 марта, до 45,25 в понедельник, 17-го, и продержался на этом уровне почти до конца недели. На воскресенье, 23 марта, курс покупки остановился на 45,12 грн/евро (-13 коп. за неделю)

Официальный курс гривны по отношению к доллару и евро менялся разнонаправленно, в пределах 10 коп. для американской валюты и в пределах 20 коп. для европейской, но итоги за неделю оказались разными. Доллар сохранил статус-кво по отношению к гривне, потому что на понедельник, 24 марта, Нацбанк установил официальный курс 41,53 грн/доллар (+2 коп. за неделю). А вот евро – потерял, потому что за неделю по состоянию на 24 марта его курс снизился на 25 коп., до 44,98 грн/евро.

Очевидно, что соотношение доллар/евро за неделю также снизилось с 1,09 до 1,08 доллара за евро.

Эксперты считают, что не в последнюю очередь на курс наличной валюты повлияли настроения населения – украинцы стали покупать гораздо меньше долларов, чем пару месяцев назад.

"Покупка физическими лицами наличной валюты в марте значительно снизилась, спрос упал до уровня лета прошлого года, когда он был минимальным за длительный период, – говорит Андрей Шевчишин. – При этом предложение от банков увеличивается. На межбанковском рынке, напротив, спрос на валюту вырос на 13%, главная причина этого – снижение предложения. НБУ не покупал валюту, но ее интервенции увеличились за неделю на 6% – до 545,2 млн долларов, это сдержало рост курса".

Это мнение поддержал и Андрей Забловский. Он добавил, что ожидания тех, кто в январе этого года уложился в наличный доллар на пике его подорожания, не оправдались, курс доллара пошел вниз, и наступило разочарование. Теперь украинцы выжидают, что будет с курсом и, вероятно, ищут другие финансовые инструменты для инвестиций.

Чего ждать от курса валют

Эксперты прогнозируют, что нынешняя стабильность курса доллара будет держаться до конца марта. Впрочем, возможны неожиданности.

Андрей Шевчишин считает, что курсовой минимум в 41,1 грн за доллар на межбанке пройден, дальше больше шансов на постепенный рост курса. Но есть и сдерживающие факторы.

"Чем ниже цена, тем больше покупателей и меньше продавцов, — анализирует Андрей Шевчишин. — Важную роль будут играть финансовые расчеты и объемы движения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). В последнее время Минфин погасил на 20,6 млрд грн гривневых облигаций, на 319,7 млн ОВДП в евро тивную валюту и будет способствовать стабильности на рынке. Однако затягивание переговоров по поводу перемирия и возможные новые обстрелы наших энергообъектов могут привести к спекулятивным колебаниям курса".

Олег Пендзин говорит, что незначительные колебания курса на неделе продолжатся и не изменят общую ситуацию.

"Принципиальные изменения возможны, если скоро будет подписано соглашение о прекращении огня, или наоборот, это соглашение сорвется. Но считаю, что до конца марта какие-либо серьезные политические сдвиги вряд ли произойдут, поэтому и с курсом доллара ничего не поменяется", – пояснил Олег Пендзин.

По мнению Андрея Забловского, говорить о том, что доллар еще обесценится, не стоит.

"Ситуация, которую мы видели на прошлой неделе, продолжится, – прогнозирует Андрей Забловский. – На межбанке доллар будет торговаться в коридоре 41,4-41,5 грн/доллар, на наличном – в среднем не выше 41,8 грн/доллар. Колебания курса будут носить ситуативный характер и будут незначительными".

Продавать или покупать валюту

Эксперты считают, что сейчас не самое лучшее время для продажи валюты, поэтому предлагают ее держать до последнего.

А вот по поводу покупки долларов или евро как наиболее распространенных инвестиционных инструментов, у них разные мнения.

Андрей Забловский настаивает, что наиболее оптимальной является диверсификация сбережений, то есть создание многопрофильного портфеля инвестиций, чтобы минимизировать риски.

"Очевидно, что серьезные инвестиционные накопления, это десятки тысяч гривен — дело не одного дня, — анализирует Андрей Забловский. — Поэтому, по моему мнению, самым оптимальным будет соотношение: гривневые краткосрочные депозиты на 3-6 месяцев — 30%, гривневые ОВГЗ на 6-12 месяцев — 30%, валюта — 5% что сейчас лучше инвестировать свободные средства для поддержания баланса. Но надо учитывать и ценовую ситуацию: например, золото сейчас дорогое, а доллар дешевый, поэтому лучше купить доллары теперь, а не через полгода, когда они, наверное, будут дороже".

Олег Пендзин, напротив, предлагает разумный риск, который позволит получить максимальный доход в конкретной финансовой ситуации.

"Лучшим инвестиционным инструментом пока является гривна, конкретнее – гривневые ценные бумаги – ОВГЗ. Они самые доходные, можно заработать до 17% годовых, не облагаемых налогом. Более доступными и привычными для широких масс являются краткосрочные гривневые депозиты продолжительностью до 100 дней, хотя чистая доходность по ним, как правило, не превышает 10% годовых", — говорит Пендзин.

Для тех, кто не имеет много свободных средств и предпочитает надежность сохранения сбережений, а не получение высокой доходности, станет правильным совет Андрея Шевчишина. Он говорит, что есть смысл запасаться валютными наличными, потому что девальвационные ожидания гривны остаются – в стране война, экономика не в лучшем состоянии.

"Не секрет, что большинство соотечественников не имеют ежемесячно значительных свободных средств. Поэтому наиболее реальный технически вариант — регулярная покупка наличной валюты на небольшие суммы — в пределах ста долларов, если нет на большее, — советует Андрей Шевчишин. — Эти средства следует держать как "амортизационную подушку", но не только под рукой".

Эксперт также считает, что сейчас доллары предпочтительнее евро, потому что евровалюта может вскоре подешеветь.

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