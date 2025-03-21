Гетманцев спрогнозировал, когда экономика Украины вернется на довоенный уровень

Существующих темпов восстановления экономики Украины явно недостаточно, чтобы в короткие сроки хотя бы вернуться на уровень 2021 года. Если ситуация не изменится, то к концу 2025 года реальный ВВП Украины будет на 20% меньше, чем до начала полномасштабной войны – без учета временно оккупированных территорий и зоны боевых действий.

Об этом заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в своем Telegram-канале.

"При нынешних темпах экономического роста мы достигнем довоенного уровня ВВП в реальном измерении в 2034 году. Риски безопасности были и будут оставаться главным сдерживающим фактором развития. В этом контексте в ходе мирных переговоров нам действительно важно получить надежные гарантии, как в сфере безопасности, так и экономические гарантии послевоенного развития. Ведь долговременный мир и социально-экономическое развитие очень связаны", – отметил Гетманцев.

По оценкам Минэкономики, по сравнению с прошлым годом рост реального ВВП в феврале 2025 года составил 0,7%, а в январе-феврале – 1,1%. А по годовым прогнозам рост ВВП ожидается на уровне 2,7%.

Для сравнения, первый год полномасштабной войны украинская экономика сократилась на 28,8%, но в 2023 году она показала рост на 5,3%.

"Украинская экономика замедляется со 2-го квартала прошлого года на фоне более высокой базы сравнения для восстановления и истощения из-за полномасштабной войны (обстрелы инфраструктуры, дефицит электроэнергии, структурные проблемы на рынке труда и другие факторы безопасности, негативно влияющие на производственную деятельность и деловые ожидания)", — пояснил депутат.

В то же время, в начале 2025 года к негативным факторам, влияющим на украинскую экономику, добавилась слабая экспортная активность, которая за первые 2 месяца текущего года снизилась на 7,4% или на полмиллиарда долларов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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"Это в свою очередь подавляло восстановление в сфере грузовых перевозок и работе транспортного комплекса. По оценкам профильного министерства, сокращалось также производство животноводческой продукции, на добавленную стоимость которой давит рост производственных затрат", — отметил Гетманцев.

После начала полномасштабной войны украинские эксперты установили, что для восстановления страны Украине необходимо около 750 млрд долларов.

"Также мы должны быть уверенными относительно полного доступа к рынку ЕС в короткой перспективе. Нужно будет обсуждать с партнерами условия для избежания торговых споров. Нужны соглашения для запуска совместных проектов в перспективных отраслях национальной экономики. Причем, не только отдельные договоренности относительно недр и полезных ископаемых, а в таких сферах как ОПК, логистическая инфраструктура, энергетика, сельскохозяйственная и агропереработка и т.д.", — добавил депутат

Даниил Гетманцев также сообщил, что в июле в Риме состоится международная Конференция по восстановлению Украины, которая является "хорошей возможностью" для обсуждения экономических гарантий и достижения конкретных договоренностей.

Напомним, в феврале 2025 года темпы инфляции ускорились до 13,4% в годовом исчислении, а цены выросли на 0,8% за месяц. По прогнозам НБУ, базовая инфляция и дальше будет превышать ожидания.

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