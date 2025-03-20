Как инфляция изменит цены в Украине – прогноз НБУ

В феврале 2025 года темпы инфляции ускорились до 13,4% в годовом исчислении, а цены выросли на 0,8% за месяц.

В НБУ изданию Новости.LIVE сообщили, удастся ли затормозить инфляционные темпы и что будет с ценами в 2025 году.

"Подорожание обработанных продовольственных товаров в феврале ускорилось до 16,7%. Такая динамика объясняется увеличением затрат предприятий на электроэнергию, оплату труда и логистику. Высокими темпами подорожали хлеб, растительное масло, мясо и молокопродукты", — уточнили в НБУ.

Украинцам также приходится больше платить за мобильную связь, транспорт, услуги по здравоохранению, отдыху и культуре. Предполагается, что в ближайшие месяцы темпы инфляции не удастся обуздать по объективным причинам.

Быстрая динамика объясняется влиянием неблагоприятных урожаев в 2024 году, увеличением производственных затрат на энергообеспечение и оплату труда. Но регулятор планирует принять меры по усилению монетарной политики для ограничения фундаментального ценового давления.

По прогнозам НБУ, инфляция начнет снижаться не раньше весны 2025 года. Как заявил глава Нацбанка Андрей Пышный, ценовое давление будет сохраняться в последующие месяцы из-за высоких цен на продукты. К концу 2025 года инфляция замедлится до 6,9% и вернется к целевому показателю в 5% в 2026 году.

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