Як інфляція змінить ціни в Україні — прогноз НБУ

У лютому 2025 року темпи інфляції пришвидшилися до 13,4% у річному вимірі, а ціни зросли на 0,8% за місяць.

У НБУ виданню Новини.LIVE повідомили, чи вдасться загальмувати інфляційні темпи і що буде з цінами 2025 року.

"Здорожчання оброблених продовольчих товарів у лютому пришвидшилося до 16,7%. Така динаміка пояснюється збільшенням витрат підприємств на електроенергію, оплату праці й логістику. Високими темпами здорожчали хліб, олія, м'ясо та молокопродукти", — уточнили в НБУ.

Українцям також доводиться більше платити за мобільний зв'язок, транспорт, послуги з охорони здоров’я, відпочинку і культури. Передбачається, що найближчими місяцями темпи інфляції не вдасться приборкати через об’єктивні причини.

Швидка динаміка пояснюється впливом несприятливих урожаїв 2024 року, збільшенням виробничих витрат на енергозабезпечення та оплату праці. Але регулятор планує застосувати заходи з посилення монетарної політики для обмеження фундаментального цінового тиску.

За прогнозами НБУ, інфляція почне знижуватися не раніше весни 2025 року. Як заявив очільник Нацбанку Андрій Пишний, ціновий тиск зберігатиметься наступними місяцями через високі ціни на продукти. До кінця 2025 року інфляція уповільниться до 6,9% і повернеться до цільового показника у 5% 2026 року.

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