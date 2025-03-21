Магнітна буря 21 березня: яка буде її активність

Магнітні бурі здатні впливати на організм людини протягом кількох днів.
У п'ятницю, 21 березня, вперше за понад два тижні фахівці фіксують низький рівень сонячної активності. К-індекс 3 (зелений) відповідає не сильній магнітній бурі.
Про це стало відомо з інформації ресурсу meteoagent.
Тривалий час, від 8 березня, безперервно була дуже висока сонячна активність - К-індекс 7, К-індекс 6 та К-індекс 5 (червоні рівні). Лише сьогодні магнітна буря трохи вщухла. Втім, і цей прогноз попередній, бо дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години.
Зауважимо, що магнітні бурі здатні впливати на організм людини протягом кількох днів - як до її початку, так і після її завершення. Найбільше піддаються впливу метеозалежні, люди з хронічними захворюваннями або ті, хто перебуває під впливом стресу.
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