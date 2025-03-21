Магнітна буря 21 березня: яка буде її активність

У п'ятницю, 21 березня, вперше за понад два тижні фахівці фіксують низький рівень сонячної активності. К-індекс 3 (зелений) відповідає не сильній магнітній бурі.

Про це стало відомо з інформації ресурсу meteoagent.

Тривалий час, від 8 березня, безперервно була дуже висока сонячна активність - К-індекс 7, К-індекс 6 та К-індекс 5 (червоні рівні). Лише сьогодні магнітна буря трохи вщухла. Втім, і цей прогноз попередній, бо дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години.

Магнітна буря 21 березня. Фото meteoagent.

Зауважимо, що магнітні бурі здатні впливати на організм людини протягом кількох днів - як до її початку, так і після її завершення. Найбільше піддаються впливу метеозалежні, люди з хронічними захворюваннями або ті, хто перебуває під впливом стресу.

Читайте також: