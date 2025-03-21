Британія готова відправити винищувачі Typhoon до України: The Telegraph повідомив деталі

Такі гарантії безпеки розглядаються як альтернатива розміщенню сухопутних іноземних військ в Україні.

Велика Британія може направити до України винищувачі у межах миротворчої місії після досягнення угоди про припинення вогню.

Про це пише The Telegraph із посиланням на джерела.

Наразі британська влада обговорює варіанти гарантій безпеки для України, уникаючи відправки великого контингенту наземних військ.

Зокрема, зазначається, що британські винищувачі готові забезпечити прикриття миротворчого контингенту в Україні з повітря. За даними джерел, ВПС Британії нададуть або винищувачі Typhoon, або F35, оскільки обидва забезпечують "відмінну повітряну патрульну службу".

Водночас джерело у ВПС Британії сказало, що "британська армія і Королівські ВПС будуть частиною першого авангарду в Україні, і британці, ймовірно, будуть однією з перших країн, які візьмуть на себе зобов'язання".

Зазначається також, що кілька країн будуть готові до відправлення повітряного прикриття в потрібний момент, і воно здійснюватиметься на ротаційній основі. Водночас поки що жодних зобов'язань щодо повітряного прикриття не було обіцяно або підтверджено.

Нагадаємо, 20 лютого газета The Telegraph з посиланням на свої джерела повідомила, що прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер представить президентові США Дональду Трампу план із розміщення в Україні близько 30 тисяч військовослужбовців з європейських країн після можливого укладання мирної угоди з Росією – як одну з гарантій дотримання миру.

План передбачає відправлення до України невеликого контингенту, який не буде розміщений на лінії фронту. Європейські військові, як пише The Telegraph, перебуватимуть у великих українських містах, портах й інших критично важливих об’єктах інфраструктури, таких як АЕС.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що до України прибула нова партія F-16.

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