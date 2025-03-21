Британия готова отправить истребители Typhoon в Украину: The Telegraph сообщил детали

Такие гарантии безопасности рассматриваются как альтернатива размещению сухопутных иностранных войск в Украине.

Великобритания может направить в Украину истребители в рамках миротворческой миссии после достижения соглашения о прекращении огня.

Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на источники.

В настоящее время британские власти обсуждают варианты гарантий безопасности для Украины, избегая отправки большого контингента наземных войск.

В частности, отмечается, что британские истребители готовы обеспечить прикрытие миротворческого контингента в Украине с воздуха. По данным источников, ВВС Британии предоставят либо истребители Typhoon, либо F35, поскольку оба обеспечивают "отличную воздушную патрульную службу".

В то же время, источник в ВВС Британии сказал, что "британская армия и Королевские ВВС будут частью первого авангарда в Украине, и британцы, вероятно, будут одной из первых стран, которые возьмут на себя обязательства".

Отмечается также, что несколько стран будут готовы к отправке воздушного прикрытия в нужный момент, и будет осуществляться на ротационной основе. В то же время пока никаких обязательств по воздушному прикрытию не было обещано или подтверждено.

Напомним, 20 февраля газета The Telegraph со ссылкой на свои источники сообщила, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер представит президенту США Дональду Трампу план по размещению в Украине около 30 тысяч военнослужащих из европейских стран после возможного заключения мирного соглашения с Россией как одну из гарантий соблюдения мира.

План предусматривает отправку в Украину небольшого контингента, который не будет размещен на линии фронта. Европейские военные, как пишет The Telegraph, будут находиться в крупных украинских городах, портах и других критически важных объектах инфраструктуры, таких как АЭС.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что в Украину прибыла новая партия F-16.

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