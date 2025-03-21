День ангела 21 березня: кого та як вітати з іменинами

21 березня 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Хто святкує день ангела 21 березня

21 березня 2025 року привітайте з іменинами Володимир, Кирило, Яків.

Володимир — старонімецьке походження, означає "славний господар". В дитинстві благородний, товариський. В дорослому віці стає самодостатнім, до нього часто прислухаються.

Кирило — давньогрецьке ім'я, перекладається як "владика". В дитинстві наполегливий, має сильну силу волі. В дорослому віці стає самолюбним, самовпевненим.

Яків — давньоєврейське коріння, тлумачиться як "наступає по п'ятах". В дитинстві енергійний, любить гратися. В дорослому віці стає доброзичливим, турботливим.

День ангела 21 березня — душевні привітання в прозі

День ангела 21 березня — душевні привітання в прозі / Фото: Unsplash

Вітаю тебе з Днем Ангела! Нехай твій охоронець завжди буде поруч, оберігаючи від усіх негараздів і даруючи спокій у душі. Бажаю багато щасливих моментів і легкості в житті!

***

З Днем Ангела! Нехай твій ангел-охоронець щодня дарує тобі натхнення, допомагає втілювати мрії та завжди оберігає від труднощів. Бажаю благополуччя, гармонії та удачі у кожному дні!

***

Вітаю тебе з чудовим святом — Днем Ангела! Нехай твій ангел приносить тобі лише добро, радощі й спокій, а серце твоє буде сповнене тепла та любові. Бажаю довгих років щасливого життя!

***

З Днем Ангела! Нехай цей день принесе тобі відчуття особливої підтримки і захисту. Бажаю, щоб ангел твій завжди вказував правильний шлях, додавав сил і віри у власні можливості.

***

Вітаю з Днем Ангела! Бажаю, щоб ангел-охоронець не тільки оберігав, але й допомагав здійснювати найзаповітніші мрії, даруючи тобі удачу, здоров’я і гармонію в серці!

Читайте також: