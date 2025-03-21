Втрати РФ у війні проти України перевалили за 900 тисяч осіб

Окупанти стрімко втрачають і живу силу, і техніку на полі бою.
За останню добу російські військові втратили у війні проти Україні 1330 солдатів.
Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 21.03.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 900 800 (+1330) осіб
- танків ‒ 10394 (+17)
- бойових броньованих машин ‒ 21589 (+28)
- артилерійських систем – 24848 (+101)
- РСЗВ – 1324 (+2)
- засоби ‒ 1111 (+1)
- літаків – 370
- гелікоптерів – 331
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 30080 (+185)
- крилаті ракети ‒ 3121
- кораблі /катери ‒ 28
- підводні човни - 1
- автомобільної техніки та автоцистерн – 41259 (+165)
- спеціальна техніка ‒ 3782 (+2)
Нагадаємо, Міністерство оборони Великої Британії повідомило, якими є втрати РФ в Україні. За його оцінками, від початку повномасштабного вторгнення було вбито від 200 000 до 250 000 солдатів.
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