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Втрати РФ у війні проти України перевалили за 900 тисяч осіб

Втрати РФ у війні проти України перевалили за 900 тисяч осіб

Російський солдат / Фото: Associated Press

Окупанти стрімко втрачають і живу силу, і техніку на полі бою.

За останню добу російські військові втратили у війні проти Україні 1330 солдатів.

Про це повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 21.03.25 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 900 800 (+1330) осіб 
  • танків ‒ 10394 (+17) 
  • бойових броньованих машин  ‒ 21589 (+28) 
  • артилерійських систем – 24848 (+101)
  • РСЗВ – 1324 (+2) 
  • засоби ‒ 1111 (+1) 
  • літаків – 370 
  • гелікоптерів – 331 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 30080 (+185)
  • крилаті ракети ‒ 3121 
  • кораблі /катери ‒ 28 
  • підводні човни - 1 
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 41259 (+165) 
  • спеціальна техніка ‒ 3782 (+2)

Нагадаємо, Міністерство оборони Великої Британії повідомило, якими є втрати РФ в Україні. За його оцінками, від початку повномасштабного вторгнення було вбито від 200 000 до 250 000 солдатів.

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