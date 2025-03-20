Британська розвідка підрахувала втрати РФ у війні проти України

Це найбільші втрати РФ з часів Другої світової війни.

Міністерство оборони Великої Британії повідомило, якими є втрати РФ в Україні. За його оцінками, від початку повномасштабного вторгнення було вбито від 200 000 до 250 000 солдатів.

Про це пише Ske News із посиланням на британську розвідку.

За даними розвідки, загальна кількість убитих і поранених становить 900 тисяч осіб.

Міністерство оборони стверджує, що Путін та його військове керівництво надають перевагу конфлікту над життями російських солдатів.

"Вони майже напевно готові терпіти постійне високе число втрат, доки це не вплине негативно на підтримку війни громадськістю чи елітою, і ці втрати можна компенсувати", - зазначають у розвідці.

Нагадаємо, станом на ранок 20 березня ЗСУ знищили 899 470 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1400 військових.

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