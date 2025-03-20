Зробіть це з тюльпанами вже у березні - зацвітуть пишно

Вирощування тюльпанів - то не тільки висадження у відкритий ґрунт, але ще і грамотний догляд за квітами.

Почалася весна, тож саме час приділити увагу тюльпанам, які потребують правильного догляду. Тюльпани не потребують складного догляду, тому й вирощуються багатьма дачниками в саду, все, що для них потрібно – це регулярність і правильна послідовність в догляді.

Основні правила

Прибирання мульчі

Коли на початку весни тюльпани починають виходити зі сплячого стану, важливо прибрати залишки мульчі, які могли залишитися після зимового періоду. Це дозволить рослинам дихати та забезпечить хороший доступ до сонячного світла. Мульча, хоч і є корисною для утримання вологи та тепла, може заважати росту молодих пагонів, тому її потрібно обережно прибрати.

Розпушування ґрунту

Після зимових холодів ґрунт часто стає щільним, це може перекривати доступ води та поживних речовин до коренів рослин. Тому важливо акуратно розпушити землю навколо тюльпанів, щоб покращити її структуру. Це забезпечить кращу циркуляцію води та кисню, що сприятиме здоровому росту рослин.

Добрива

На початку весни тюльпани потребують азотних добрив, таких як сечовина чи аміачна селітра, які стимулюють активний ріст зеленої маси. Якщо ви використовуєте органічні добрива, то можна скористатися роговою мукою. Вона покращить поглинання поживних елементів кореневою системою.

Захист від шкідників

Не забувайте про своєчасне оброблення рослин від можливих шкідників. Це особливо важливо навесні, коли комахи можуть з’явитися раніше звичайного. Використовуйте безпечні для рослин засоби або природні репеленти, щоб зберегти здоров’я тюльпанів.

Раніше ми писали про те, як і для чого обрізати герань навесні.

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