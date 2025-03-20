МОК ухвалив остаточне рішення, чи буде бокс у програмі Олімпіади-2028

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) офіційно включив бокс до програми літніх Олімпійських ігор 2028 року, які відбудуться в Лос-Анджелесі (США).

Про це повідомляється на сайті МОК. Відповідне рішення ухвалили одноголосно на 114-й сесії організації в Афінах (Греція).

"Дякуємо за схвалення повернення боксу до олімпійської програми. Ми можемо з нетерпінням чекати на чудовий олімпійський боксерський турнір", – сказав президент МОК Томас Бах.

Зазначимо, що раніше МОК позбавив Міжнародну боксерську асоціацію (IBA), яку очолює скандальний російський функціонер Умар Кремльов, права проводити олімпійські турніри.

Змагання з боксу на Олімпіаді 2024 року у Парижі організовував спеціальний підрозділ, створений МОК. Альтернативна організація World Boxing була заснована національними федераціями, які вийшли зі складу IBA.

У лютому 2025 року МОК тимчасово визнав World Boxing керівною організацією світового боксу, яка повинна замінити IBA.

"World Boxing дуже вдячний МОК за довіру, яку вони проявили щодо нашої організації, повернувши бокс до програми Олімпіади-2028. Можу запевнити їх: ми зробимо все від нас залежне, щоб забезпечити роботу за найвищими стандартами управління та прозорості та забезпечити спортивну чесність.

World Boxing розуміє, що брати участь в Олімпійських іграх – це привілей, а не право, і ми сповнені рішучості бути надійним партнером, який буде дотримуватись і підтримувати цінності олімпійського руху", – сказав голова організації World Boxing Борис ван дер Ворст.

Олімпіада-2028 відбудеться у Лос-Анджелесі від 14 по 30 липня. Це будуть 34-ті за ліком літні Олімпійські ігри.

Нагадаємо, на Олімпіаді-2024 в Парижі збірна України з боксу здобула одну медаль – Олександр Хижняк виборов "золото" у ваговій категорії до 80 кг.

Олександр Хижняк / Фото: Associated Press

Хижняк став четвертим українцем, що завоював "золото" Олімпійських ігор у боксі. Раніше це вдавалося Володимиру Кличку, Василю Ломаченку та Олександру Усику.

Всі українські чемпіони Олімпійських ігор у боксі

Володимир Кличко (1996 рік) – понад 91 кг

Василь Ломаченко (2008 рік) – до 57 кг; (2012 рік) – до 60 кг

Олександр Усик (2012 рік) – до 91 кг

Олександр Хижняк (2024 рік) – до 80 кг

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