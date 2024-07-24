Визначилися господарі зимових Олімпіад 2030 і 2034 років

Змагання відбудуться в Альпах та Солт-Лейк-Сіті відповідно.

Зимові Олімпійські ігри-2030 відбудуться у французьких Альпах, а зимові Олімпійські ігри-2034 в американському Солт-Лейк-Сіті.

Про це повідомив президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах під час 142-ї сесії організації в Парижі напередодні старту літньої Олімпіади-2024.

Ігри в Альпах відбудуться від 8 до 24 лютого 2030 року. Боротьбу за право приймати ОІ-2030 Франція вела зі США, Швецією та Швейцарією.

Франція вчетверте проведе зимову Олімпіаду. Ігри 1924 року відбувалися в Шамоні-Мон-Блан, 1968 року – в Греноблі, 1992 року – в Альбервілі.

Ігри у Солт-Лейк-Сіті відбудуться від 10 до 26 лютого 2034 року. Раніше це американське місто вже приймало зимові Олімпіаду-2002.

Де відбудуться найближчі Олімпійські ігри

Літня Олімпіада-2024: Париж (Франція)

Зимова Олімпіада-2026: Мілан і Кортіна-д'Ампеццо (Італія)

Літня Олімпіада-2028: Лос-Анджелес (США)

Зимова Олімпіада-2030: Альпи (Франція)

Літня Олімпіада-2032: Брисбен (Австралія)

Зимова Олімпіада-2034: Солт-Лейк-Сіті (США)

Нагадаємо, Олімпіада-2024 триватиме в Парижі від 26 липня до 11 серпня. На змаганнях розіграють 329 комплектів медалей у 32 видах спорту.

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