Прикордонники на Одещині виявили вісьмох "туристів": як діяла схема

Організатор у разі вдалої оборудки мав отримати від 130 до 150 тисяч гривень з "клієнта".

На Одещині прикордонники затримали групу ухилянтів, які намагались незаконно перетнути державний кордон. Двох водіїв та шістьох їхніх пасажирів зупинили в Подільському районі, неподалік від кордону з Придністровським регіоном Молдови.

Про це це йдеться на сайті ДПСУ.

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Прикордонник встановили, що водії діяли за чіткими вказівками організатора – адміністратора телеграм-каналу, який координував незаконну операцію. За свої послуги з доставки водії мали заробити по 7 тисяч гривень з кожного пасажира, а організатор у разі вдалої оборудки мав отримати від 130 до 150 тисяч гривень з "клієнта".

Однак вояж "туристів" передчасно завершився за декілька кілометрів до кордону. Усіх учасників незаконного трансферу затримали.

Наразі вирішується питання щодо вручення керманичам підозр про вчинення кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 332 КК України. Стосовно ж шістьох їхніх пасажирів складено протоколи про адмінправопорушення за ч. 2 ст. 204-1 КУпАП, їхню долю вирішить суд.

Нагадаємо, біля кордону з Румунією знайшли чоловіка, який хотів незаконно перетнути кордон.

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