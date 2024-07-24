Прикордонники на Одещині виявили вісьмох "туристів": як діяла схема

Організатор у разі вдалої оборудки мав отримати від 130 до 150 тисяч гривень з "клієнта".
На Одещині прикордонники затримали групу ухилянтів, які намагались незаконно перетнути державний кордон. Двох водіїв та шістьох їхніх пасажирів зупинили в Подільському районі, неподалік від кордону з Придністровським регіоном Молдови.
Про це це йдеться на сайті ДПСУ.
Прикордонник встановили, що водії діяли за чіткими вказівками організатора – адміністратора телеграм-каналу, який координував незаконну операцію. За свої послуги з доставки водії мали заробити по 7 тисяч гривень з кожного пасажира, а організатор у разі вдалої оборудки мав отримати від 130 до 150 тисяч гривень з "клієнта".
Однак вояж "туристів" передчасно завершився за декілька кілометрів до кордону. Усіх учасників незаконного трансферу затримали.
Наразі вирішується питання щодо вручення керманичам підозр про вчинення кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 332 КК України. Стосовно ж шістьох їхніх пасажирів складено протоколи про адмінправопорушення за ч. 2 ст. 204-1 КУпАП, їхню долю вирішить суд.
Нагадаємо, біля кордону з Румунією знайшли чоловіка, який хотів незаконно перетнути кордон.
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