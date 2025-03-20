Зірка "Ліги сміху" Сергій Вавілов вступив до лав ЗСУ

Зірка "Ліги сміху", який грав у команді "Горобчик", гуморист Сергій Вавілов вступив до лав ЗСУ.

Раніше артист активно долучався до благодійних ініціатив і поширював збори для української армії. Проте від осені минулого року припинив вести Instagram і не виходив на зв'язок з фанами. І поки фани били на сполох гуморист і волонтер Василь Байдак розкрив, що його колега мобілізувався. Про напрям виконання бойових завдань він не розповів, але зазначив, що дуже пишається рішенням Вавілова.

Сергій Вавілов

"Сергій Вавилов мобілізувався. Оплески йому. Він мобілізований і зараз служить", - повідомив Байдак в інтерв'ю "СучЦукрМуз".

Крім того, Василь розповів про діяльність інших учасників "Горобчика" під час війни: "Саша Сердюк у Дрогобичі волонтерить і проводить аукціони. Слава Кедр, один з Badstreet Boys, має волонтерські проєкти. У Євгена Журавльова нещодавно був рік дитині. Він допомагає Badstreet Boys і працює. Олег Свищ має креативне агентство й придумує реклами".

Нагадаємо, нещодавно комік Ігор Ласточкін також долучився до лав ЗСУ. Стало відомо, на якому напрямку воює артист.

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