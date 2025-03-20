Зірка "Ліги сміху" Сергій Вавілов вступив до лав ЗСУ

Артист без афішування став на захист України.
Зірка "Ліги сміху", який грав у команді "Горобчик", гуморист Сергій Вавілов вступив до лав ЗСУ.
Раніше артист активно долучався до благодійних ініціатив і поширював збори для української армії. Проте від осені минулого року припинив вести Instagram і не виходив на зв'язок з фанами. І поки фани били на сполох гуморист і волонтер Василь Байдак розкрив, що його колега мобілізувався. Про напрям виконання бойових завдань він не розповів, але зазначив, що дуже пишається рішенням Вавілова.
"Сергій Вавилов мобілізувався. Оплески йому. Він мобілізований і зараз служить", - повідомив Байдак в інтерв'ю "СучЦукрМуз".
Крім того, Василь розповів про діяльність інших учасників "Горобчика" під час війни: "Саша Сердюк у Дрогобичі волонтерить і проводить аукціони. Слава Кедр, один з Badstreet Boys, має волонтерські проєкти. У Євгена Журавльова нещодавно був рік дитині. Він допомагає Badstreet Boys і працює. Олег Свищ має креативне агентство й придумує реклами".
Нагадаємо, нещодавно комік Ігор Ласточкін також долучився до лав ЗСУ. Стало відомо, на якому напрямку воює артист.
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