Звезда "Лиги смеха" Сергей Вавилов вступил в ряды ВСУ

Звезда "Лиги смеха", который играл в команде "Воробушек", юморист Сергей Вавилов вступил в ряды ВСУ.

Ранее артист активно присоединялся к благотворительным инициативам и распространял сборы для украинской армии. Однако с осени прошлого года прекратил вести Instagram и не выходил на связь с фанами. И пока поклонники били тревогу юморист и волонтер Василий Байдак раскрыл, что его коллега мобилизовался. О направлении выполнения боевых задач он не рассказал, но отметил, что очень гордится решением Вавилова.

Сергей Вавилов

"Сергей Вавилов мобилизовался. Аплодисменты ему. Он мобилизован и сейчас служит", — сообщил Байдак в интервью "СучЦукрМуз".

Кроме того, Василий рассказал о деятельности других участников "Воробушка" во время войны: "Саша Сердюк в Дрогобыче волонтерит и проводит аукционы. Слава Кедр, один из Badstreet Boys, имеет волонтерские проекты. У Евгения Журавлева недавно был год ребенку. Он помогает Badstreet Boys и работает. У Олега Свища есть креативное агентство и он придумывает рекламы".

Напомним, недавно комик Игорь Ласточкин также присоединился к рядам ВСУ. Стало известно, на каком направлении воюет артист.

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