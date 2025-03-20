МОК принял окончательное решение, будет ли бокс в программе Олимпиады-2028

Международный олимпийский комитет (МОК) официально включил бокс в программу летних Олимпийских игр 2028 года, которые пройдут в Лос-Анджелесе (США).

Об этом сообщается на сайте МОК. Соответствующее решение было принято единогласно на 114-й сессии организации в Афинах (Греция).

"Спасибо за одобрение возвращения бокса в олимпийскую программу. Мы можем с нетерпением ждать отличного олимпийского боксерского турнира", – сказал президент МОК Томас Бах.

Отметим, что ранее МОК лишил Международную боксерскую ассоциацию (IBA), которую возглавляет скандальный российский функционер Умар Кремлев, права проводить олимпийские турниры.

Соревнования по боксу на Олимпиаде 2024 года в Париже организовывало специальное подразделение, созданное МОК. Альтернативная организация World Boxing была основана национальными федерациями, которые вышли из состава IBA.

В феврале 2025 года МОК временно признал World Boxing руководящей организацией мирового бокса, которая должна заменить IBA.

"World Boxing очень благодарен МОК за доверие, которое они проявили в отношении нашей организации, вернув бокс в программу Олимпиады-2028. Могу заверить их: мы сделаем все от нас зависящее, чтобы обеспечить работу по высоким стандартам управления и прозрачности и обеспечить спортивную честность.

World Boxing понимает, что участвовать в Олимпийских играх – это привилегия, а не право, и мы исполнены решимости быть надежным партнером, который будет придерживаться и поддерживать ценности олимпийского движения", – сказал глава организации World Boxing Борис ван дер Ворст.

Олимпиада-2028 состоится в Лос-Анджелесе с 14 по 30 июля. Это будут 34-е по счету летние Олимпийские игры.

Напомним, на Олимпиаде-2024 в Париже сборная Украины по боксу завоевала одну медаль – Александр Хижняк выборол "золото" в весовой категории до 80 кг.

Александр Хижняк / Фото: Associated Press

Хижняк стал четвертым украинцем, который завоевал "золото" Олимпийских игр в боксе. Раньше это удавалось Владимиру Кличко, Василию Ломаченко и Александру Усику.

Все украинские чемпионы Олимпийских игр в боксе

Владимир Кличко (1996 год) – более 91 кг

Василий Ломаченко (2008 год) – до 57 кг; (2012 год) – до 60 кг

Александр Усик (2012 год) – до 91 кг

Александр Хижняк (2024 год) – до 80 кг

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