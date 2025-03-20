Зброя для України на €40 млрд: чотири країни відхилили план Каллас

Замість 40 млрд євро у Києва є шанси отримати лише 5 млрд на зброю і лише на "добровільній основі" з боку членів ЄС.

Італія, Франція, Іспанія та Португалія відхилили план високої представниці Євросоюзу, прем’єр-міністерки Естонії Каї Каллас щодо надання 40 млрд євро на зброю для України.

Про це повідомляє італійське видання La Stampa.

У статті зазначається, що Євросоюз не збирається зупиняти військову підтримку України, і цю позицію 20 березня підтвердять лідери на саміті Європейської ради. Щоправда, Угорщина вже заявила, що не підтримає частину висновків саміту, присвячену Україні. Тож рішення знову буде ухвалене у форматі 26 країн.

"Запит щодо замороження постачання зброї Києву "неприйнятний", заявила прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас. Однак її ініціатива про виділення 40 мільярдів євро на військову допомогу українській армії була фактично відхилена", – вказано у матеріалі.

Так, після спротиву збоку міністрів закордонних справ – зокрема Італії, Франції, Іспанії та Португалії – Каллас змушена була переглянути свій. план і суттєво знизити його амбіції.

В останніх проєктах документів зникло положення про механізм розподілу внесків між країнами-членами ЄС. Спершу планувалося, що вони будуть пропорційні до рівня національного доходу. А ще фінансування тепер визначене як "добровільне". Суттєво зменшено обсяг допомоги: замість початкових 40 млрд євро тепер йдеться про лише 5 млрд євро. Ця сума приблизно дорівнює вартості великокаліберних боєприпасів, яких Україна терміново потребує.

Нагадаємо, 20 березня на саміті Євроради лідерам країн блоку буде представлена Біла книга з питань оборони, яку розробили Каллас та комісар ЄС з питань оборони Андрюс Кубілюс. Це план, що передбачає виділення сотень мільярдів євро на оборону блоку.