Європа нарощуватиме військовий потенціал і зміцнить Україну — Єврокомісія

Також у Єврокомісії висловили підтримку пропозиції про припинення вогню.

Європа буде нарощувати свої оборонні зусилля і підтримуватиме Україну, щоб вона могла зміцнити свої Сили оборони.

Про це повідомила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Віна висловила свою підтримку премʼєр-міністру Великої Британії Кіру Стармеру за проведену відеоконференцію, на які обговорювалася підтримка України. Також вона заявила, шо підтримує ідею припинення вогню, яка буле запропонована після переговорів України та США в Саудівській Аравії.

"Дякую Кіру Стармеру за проведення сьогоднішньої зустрічі лідерів. Ми підтверджуємо нашу підтримку угоди України про припинення вогню. Тепер Росія повинна показати, що вона має підтримати припинення вогню, що веде до справедливого і міцного миру", - написала вона.

Урсула фон дер Ляєн заявила, що триватиме підтримка української армії, і водночас сама Європа починає посилювати себе.

"Тим часом ми підтримуватимемо зміцнення України та її Збройних сил відповідно до нашої "стратегії дикобраза". Нарешті, ми активізуємо оборонні зусилля Європи в рамках програми "Переозброєння Європи", збільшивши витрати на оборону", - резюмувала голова Єврокомісії.

Раніше повідомлялося, що в ЄС відповіли, чи постачатимуть зброю Україні у разі перемир'я.

Ми раніше інформували, що в Європі сумніваються, що Путін дотримається можливого перемир'я.

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