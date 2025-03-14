В Європі сумніваються, що Путін дотримається можливого перемир'я

Каллас наголошує, що мирна угода повинна включати участь України та Європи.
Дуже сумнівним є те, що агресорка Росія зможе дотриматися режиму тиші на війні проти України. Москва і раніше порушувала домовленості.
Про це заявила очільниця європейської дипломатії Каю Каллас в інтерв'ю Bloomberg.
"Ми вже бачили перемир'я раніше, і Росія ніколи не дотримувалася цих домовленостей", - прокоментувала очільниця дипломатії ЄС заяву Путіна щодо пропозиції припинення вогню між Україною та РФ на 30 днів.
За словами Калласс, наразі "м'яч на полі" Москви, і вона повинна проявити "добру волю".
Зауважимо, раніше політикиня неодноразово наполягала на тому, що будь-яка мирна угода повинна включати участь України та Європи.
Нагадаємо, політолог Кирило Сазонов заявив про те, що Росію доведеться примушувати до миру силами США, України та Європи.
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