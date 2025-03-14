В Європі сумніваються, що Путін дотримається можливого перемир'я

Каллас наголошує, що мирна угода повинна включати участь України та Європи.

Дуже сумнівним є те, що агресорка Росія зможе дотриматися режиму тиші на війні проти України. Москва і раніше порушувала домовленості.

Про це заявила очільниця європейської дипломатії Каю Каллас в інтерв'ю Bloomberg.

"Ми вже бачили перемир'я раніше, і Росія ніколи не дотримувалася цих домовленостей", - прокоментувала очільниця дипломатії ЄС заяву Путіна щодо пропозиції припинення вогню між Україною та РФ на 30 днів.

За словами Калласс, наразі "м'яч на полі" Москви, і вона повинна проявити "добру волю".

Зауважимо, раніше політикиня неодноразово наполягала на тому, що будь-яка мирна угода повинна включати участь України та Європи.

Нагадаємо, політолог Кирило Сазонов заявив про те, що Росію доведеться примушувати до миру силами США, України та Європи.

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