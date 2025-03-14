Вбивство Ганула: поліція опублікувала фото підозрюваного

Поліція показала фото зловмисника, який сьогодні, 14 березня, вбив активіста Дем'яна Ганула в Одесі.

"Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місцеперебування чоловіка з фото, просимо повідомити в поліцію за номерами телефонів: (380) 732555126(380) 949498364 або на спецлінію "102", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні, 14 березня, в Одесі застрелили відомого активіста Дем'яна Ганула.

Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом вбивства одеського громадського діяча. Подію кваліфіковано як умисне вбивство, вчинене на замовлення.

У коментарі ТСН.ua його сестра сказала, що активісту постійно погрожували.

"Йому постійно погрожували, постійно. Я не знаю людини, яка б більше за Дем'яна любила Україну. Його вбили за те, що він був патріотом, за те, що відстоював Україну", - сказала Лілія.

Згодом у Мережі з'явилося відео з місця трагедії.

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