Стрілянина в Одесі: вбито відомого активіста Дем'яна Ганула

Сьогодні, 14 березня, в Одесі застрелили чоловіка. У поліції підтвердили факт стрілянини та назвали ім'я вбитого. Це відомий активіст та волонтер Дем'ян Ганул.

Про це пише РБК-Україна.

"Щодо вбивства громадянина Ганула в місті Одеса. З центральним апаратом Нацполіції сформована слідчо-оперативна група з кращих працівників, вона вже вирушила до Одеси. Також до міста Одеса направлено полк Національної поліції... Я беру під особистий контроль розслідування, розкриття цього злочину", — сказав міністр внутрішніх справ Ігор Клименко під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

Раніше повідомлялося, що в Одесі застрелили чоловіка. Місцеві ЗМІ повідомляють, що в місті оголошено план "Перехоплення".

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